آل الشيخ لـ ميسي: أتمنى انضمامك لـ ألميريا بعد 5 سنوات

تمنى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة إلى صفوف فريقه مستقبلا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

ميسي تواجد رفقة آل الشيخ في السعودية قبل مواجهة تجمع منتخب بلاده مع البرازيل يوم الجمعة في مدينة الرياض.

وفي مقطع فيديو نشره رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على "فيسبوك" وجه رسالة إلى البرغوث.

وقال له: "قبل كل شيء سعيد لرؤيتك هنا والتواجد في السعودية، وآمل في مواجهتك العام المقبل بين برشلونة وألميريا".

وأضاف مازحا "وآمل أن تكون في ألميريا بعد 5 سنوات عندما يصبح سعرك أرخص".

ويحتل ألميريا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية بعد مرور 15 جولة.

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