شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 22:24

كتب : رامي جمال

شوقي غريب - مصر الأولمبي

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إن الحضور الجماهيري الكبير للقاء الفراعنة أمام الكاميرون لم تشهده بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما من قبل.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون اليوم الخميس بهدفين لهدف في ثالث جولات البطولة: "أنا سعيد للغاية بالفوز وحصد العلامة الكاملة".

وتصدر منتخب مصر مجموعته بتسع نقاط إثر الفوز في كل مبارياته الثلاثة.

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وعن الحضور الجماهيري أضاف شوقي غريب في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب اللقاء: "لا أعتقد أن تلك البطولة شهدت ذلك العدد الجماهيري الكبير في تاريخ إقامتها من قبل".

وأضاف "ذلك العدد في الحضور كنا نراه في بطولة الفريق الأول فقط ولكن الجمهور المصري جعل إفريقيا تشاهد روعته اليوم".

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء نصف النهائي لضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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