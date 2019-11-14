مصطفى محمد: لا أنظر للجوائز الفردية.. وخطوة الاحتراف ستأتي عن طريق الزمالك

لا يهتم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي بالجوائز الفردية في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما أكثر من نتائج الفريق وما يصل إليه.

مهاجم الزمالك سجل ثنائية فوز مصر على الكاميرون في اللقاء الذي جمع المنتخبين في ختام دور المجموعات بالمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية تحت 22 عاما المقامة حالياً في مصر.

وقال مصطفى محمد عقب اللقاء: "تركيزي الآن مع المنتخب ولا تشغلني الجوائز الفردية".

وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الكاميرون للمرة الثانية بعد مباراة مالي.

وأضاف "لا التفت للألقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب الهداف، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020".

وتابع مصطفى "منتخب مصر جاهز لمواجهة أي منتخب في نصف النهائي مع الاحترام للجميع، وهدفنا التاهل للأولمبياد والفوز بالبطولة".

وأكمل "خطوة الاحتراف ستأتي عاجلا أو أجلا، ولكن ستأتي عن طريق نادي الزمالك".

مصطفي محمد رجل المباراة أمام مالي💪🏼 مصطفي محمد رجل المباراة أمام الكاميرون💪🏼 🇪🇬🤟 pic.twitter.com/6SY8XzlNJ4 — FilGoal (@FilGoal) November 14, 2019

مصر إلى الصدارة.. وتنتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

طالع أيضا

منتخب مصر يتعثر

ماذا قال البدري عن التعادل مع كينيا؟

مفاجأة في مجموعة مصر قبل لقاء جزر القمر

هجوم قوي من وائل جمعة على منتخب مصر

وانياما: استحققنا الفوز على مصر

حكم مصري في كأس العالم للأندية