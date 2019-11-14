هدفا مصطفى يؤكدان عقدة سونج.. مصر الأولمبي يحلق في صدارة أمم إفريقيا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 21:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الهدف الثاني - الكاميرون

حضرت الجماهير بكثافة في استاد القاهرة بعدما أظهر رجال المنتخب الأولمبي قدرتهم على القتال.. ولاعبو شوقي غريب لم يخيبوا آمال الحاضرين.

المنتخب الوطني في صدارة المجموعة الأولى بأمم إفريقيا تحت 23 عاما، بعد الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في ثالث مباريات المجموعة.

الفراعنة حققوا فوزهم الثالث على التوالي بفضل مصطفى محمد الذي سجل الهدفين.

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وريجبور سونج مدرب الأسود تأكدت عقدته أمام مصر بعد 11 عاما من لقطته الشهيرة مع محمد زيدان كلاعب.. والآن يعاني مرارة الهزيمة كمدرب.

مصر في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند 4 أهداف ليودعوا البطولة وحلم طوكيو 2020 بفارق الأهداف المسجلة عن غانا التي فازت على مالي بهدفين دون رد.

المنتخب الأولمبي دخل اللقاء معتمدا على إمام عاشور في وسط الملعب إلى جوار أكرم توفيق، وشارك عبد الرحمن مجدي كأساسي.

والتهديد الأول أتى سريعا بعد مرور 5 دقائق حينما خدع عبد الرحمن مجدي الجميع في ركلة حرة سددها مباشرة في المرمى بدلا من صناعة عرضية لتمر بجوار القائم الأيمن بعدة سنتيمترات.

ومع الدقيقة 27 كان موعد هز الشباك.. المتألق مصطفى محمد استغل عرضية من كريم العراقي ليقابلها بباطن القدم في الشباك.

لكن 10 دقائق فقط مرت قبل أن يتعادل الأسود غير المروضة. إريك مبيو استغل ركلة ركنية قابلها في الشباك مباشرة.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة لكن المتألق مصطفى محمد أعاد التقدم للفراعنة من جديد في الشوط الثاني.

في الدقيقة 50 ارتقى مصطفى محمد عاليا لعرضية إمام عاشور ليودعها الشباك برأسه بطريقة رائعة.

مصطفى سجل الهدفين الثالث والرابع له في البطولة وانفرد بترتيب الهدافين أمام أنظار الكاميروني فرانك إيفينا صاحب الهدفين.

مهاجم الزمالك أصبح أول مهاجم صريح يسجل في 3 مباريات متتالية مع المنتخب المصري بشكل عام بعد السيد حمدي.

لاعب بتروجت والأهلي ومصر للمقاصة السابق سجل في 3 مباريات متتالية عام 2011 في مباريات ودية مع المنتخب المصري الأول أمام بوروندي وكينيا وأوغندا.

وكاد الكاميرونيون يتعادلون مع الدقيقة 62 لكن تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة أنقذها القائم الأيسر.

ومع الدقيقة 79 كاد رمضان صبحي يضاعف النتيجة من هجمة مرتدة سريعة وانفراد بالمرمى لكن تسديدته جاءت في جسد الحارس.

مصر إلى الصدارة.. وتنتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

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