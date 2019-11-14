مؤتمر البدري: طول فترة التوقف أضر بنا.. سنتحسن مع عودة صلاح والسعيد والجمهور

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه توقع ملاقاة صعوبات بدنية أمام كينيا بسبب طول فترة توقف الدوري واختلاف آخر موعد مشاركة اللاعبين في المباريات.

وتعادل منتخب مصر اليوم الخميس إيجابيا بهدف لمثله مع كينيا في ملعب برج العرب في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 لحساب المجموعة السابعة.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "قفدنا نقطتين اليوم ولكن مازال المشوار طويل جدا".

وأضاف "توقعت مواجهة صعوبات فبعض اللاعبين آخر مرة لعبوا كان يوم 24 شهر أكتوبر الماضي ومنهم من لعب لآخر مرة في 5 أكتوبر مثل لاعبي الأهلي".

وشدد البدري "التوقف الطويل جعلنا نواجه بعض الصعوبات اليوم، هناك بعض المحترفين لم يشاركوا بشكل مستمر في الفترة الأخيرة مع أنديتهم".

وواصل "تعادلنا نتيجة عدم التركيز والإرهاق الذي أصابنا في نهاية المباراة، لكن كما قلت المشوار مازال طويل جدا".

وأضاف البدري "من الوارد إحداث تبديلات في لقاء جزر القمر، كل تبديلاتي اليوم كانت هجومية ولخلق كثافة عددية في وسط الملعب لزيادة الضغط".

وواصل "سنتطور حينما يعود إلينا محمد صلاح وعبد الله السعيد، ويجب أيضا أن يعود الجمهور لأن ذلك يؤثر على دوافع اللاعبين، رأينا دور الجمهور مع المنتخب الأولمبي".

وأتم البدري "قلت للاعبين ما حدث قد حدث الآن علينا نفعل كل شيء في لقاء جزر القمر لنحقق نتيجة إيجابية".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بالتساوي مع كينيا في ظل تصدر جزر القمر المجموعة بثلاث نقاط عقب الفوز على توجو خارج ملعبها بهدف دون رد.

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