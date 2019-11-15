بالفيديو - جيرو يقود فرنسا لفوز صعب على مولدوفا في ليلة الاحتفال بالتأهل لـ يورو 2020

احتفل منتخب فرنسا بالتأهل إلى يورو 2020 بالفوز على مولدوفا بهدفين مقابل هدف على استاد دو فرانس في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية.

تأُهل فرنسا حُسم قبل بداية المباراة عقب تعادل تركيا السلبي مع إيسلندا ليتأكد تأهل الديوك بفضل التفوق على إيسلندا في المواجهات المباشرة (طالع التفاصيل).

فاديم راتا سجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة التاسعة، مستغلا خطئا فادحا من كليمون لونجليه مسجلا في مرمى ستيفان مانداندا.

وسجل رافائيل فاران هدف التعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة 35 من متابعة كرة مرتدة من يد الحارس عقب التحام أوليفييه جيرو معه.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء سجل مهاجم تشيلسي الإنجليزي هدف فوز أبطال العالم من علامة الجزاء حصل عليها لوكاس ديني.

هدف رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 39 خلف تيري هنري المتصدر برصيد 51 هدفا وميشيل بلاتيني صاحب الـ 41 هدفا، والسابع له في آخر 10 مباريات بقميص منتخب بلاده.

فرنسا تصدرت ترتيب المجموعة قبل جولة على نهاية مشوار التصفيات برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن تركيا التي حسمت تأهلها أيضا.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على نظيره الألباني في الجولة الأخيرة من التصفيات والفوز يعني صدارة الترتيب دون النظر لنتيجة مباراة أندورا وتركيا.

video:1

طالع أيضا

منتخب مصر يتعثر

ماذا قال البدري عن التعادل مع كينيا؟

مفاجأة في مجموعة مصر قبل لقاء جزر القمر

هجوم قوي من وائل جمعة على منتخب مصر

وانياما: استحققنا الفوز على مصر

حكم مصري في كأس العالم للأندية