تركيا تلحق بركب المتأهلين ليورو 2020.. وتمنح بطاقة تأهل لفرنسا

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 21:05

كتب : FilGoal

فرنسا - تركيا

لحق المنتخب التركي بركب المتأهلين لبطولة يورو 2020 بعد التعادل مع إيسلندا بدون أهداف يوم الخميس.

وحل المنتخب الإيسلندي صاحب المركز الثالث بالمجموعة ضيفا على تركيا ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة عن نظيره الفرنسي الوصيف.

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وكادت إيسلندا أن تبعثر أوراق المجموعة بهدف في الثواني الأخيرة لكن المدافع التركي مريح ديميرال لاعب يوفنتوس الإيطالي أنقذ مرماه من على الخط في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء

وضمن الأتراك التأهل بعد بقاء الفارق مع إيسلندا الثالث عند 4 نقاط.

ويلعب منتخب فرنسا ضد مولدوفا في وقت لاحق من مساء الخميس، لكنه تأهل قبل أن يلعب المباراة.

فالفارق بين فرنسا وإيسلندا 3 نقاط، لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح الديوك الذين فازوا 4-0 و1-0 في المباراتين.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى يورو 2020 الصيف المقبل.

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