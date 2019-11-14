حلم طوكيو 2020 - كريم العراقي: كل مباراة تساوي كأس البطولة

قال كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي إن الفريق يخوض كل مبارياته في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بفلسفة ثابتة.

وصرح العراقي عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم نتعامل مع مباراة الكاميرون على أنها تحصيل حاصل، لأننا نلعب للفوز في كل المباريات".

وأضاف لاعب المصري البورسعيدي "لا فارق بين لقاء وآخر، بل كل مباراة لدينا تساوي كأس البطولة".

وأشار "لا ننظر للألوان، ولا يهمنا من سنواجه في الدور قبل النهائي، هدفنا واضح منذ بداية المشوار".

واستطرد كريم العراقي "نتمنى ألا نخذل الجماهير، نبذل أقصى جهدنا والنتيجة بيد الله".

وتأهل المنتخب الأوليمبي للدور قبل النهائي متصدرا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات أمام مالي وغانا والكاميرون.

وينتظر منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

























































طالع أيضا

منتخب مصر يتعثر

ماذا قال البدري عن التعادل مع كينيا؟

مفاجأة في مجموعة مصر قبل لقاء جزر القمر

هجوم قوي من وائل جمعة على منتخب مصر

وانياما: استحققنا الفوز على مصر

حكم مصري في كأس العالم للأندية