حلم طوكيو 2020 - كريم العراقي: كل مباراة تساوي كأس البطولة

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

كريم العراقي مع منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي

قال كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي إن الفريق يخوض كل مبارياته في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بفلسفة ثابتة.

وصرح العراقي عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم نتعامل مع مباراة الكاميرون على أنها تحصيل حاصل، لأننا نلعب للفوز في كل المباريات".

وأضاف لاعب المصري البورسعيدي "لا فارق بين لقاء وآخر، بل كل مباراة لدينا تساوي كأس البطولة".

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وأشار "لا ننظر للألوان، ولا يهمنا من سنواجه في الدور قبل النهائي، هدفنا واضح منذ بداية المشوار".

واستطرد كريم العراقي "نتمنى ألا نخذل الجماهير، نبذل أقصى جهدنا والنتيجة بيد الله".

وتأهل المنتخب الأوليمبي للدور قبل النهائي متصدرا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات أمام مالي وغانا والكاميرون.

وينتظر منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تشتعل فيها المنافسة إذ تتصدر جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار، بينما تقبع زامبيا أخيرة بنقطة وحيدة.

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