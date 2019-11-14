بالفيديو - الجزائر تبدأ مشوار تصفيات أمم إفريقيا بخماسية في زامبيا

بدأ المنتخب الجزائري حامل لقب بطولة أمم إفريقيا مشوار تصفيات النسخة المقبلة بفوز عريض على منتخب زامبيا بنتيجة 4-0 يوم الخميس.

المباراة الرسمية الأولى للفريق المتوج بأمم إفريقيا 2019 استضافها ملعب مصطفى تشاكر

وسجل رامي بنسبعيني وبغداد بونجاح (هدفين) ويوسف بلايلي والعربي سوداني رباعية الجزائر في الدقائق 44 و68 و75 و86 و90.

اكتفى محاربو الصحراء بهدف وحيد في الشوط الأول قبل الانتفاضة في الشوط الثاني برباعية.

هدف ⚽️ اضرب يا بن سبعيني 💥 الجزائر 1 - 0 زامبيا#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/nJpFvW4z77 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2019

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد 3 نقاط.

هدف ⚽️ تحيا الجزائر 💚العربي يهز شباك الضيوف بالرابع! الجزائر 4 - 0 زامبيا#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/vvH1413yAi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2019

ويلعب منتخب زيمبابوي ضد بوتسوانا ضمن الجولة الأولى يوم الجمعة.

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