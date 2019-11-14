مواعيد مباريات الخميس 14 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – منتخبا مصر الأول والأوليمبي

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 10:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي قبل مباراة مالي

منتخب مصر الأولي يلاقي كينيا، والأوليمبي يلتقي الكاميرون. مباراتان هما الأهم بين مباريات عدة تقام اليوم الخميس.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والقنوات الناقلة عبر مختلف المسابقات.

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البداية في آسيا. والسعودية تحل ضيفا على أوزبكستان الساعة الثانية ظهرا على قناة الكأس 1، فيما تحل الإمارات ضيفا على فيتنام الساعة الثالثة عصرا على قناة الكأس 5، وتستضيف لبنان نظيرتها كوريا الجنوبية الساعة الثالثة أيضا عبر قناة المدينة الرياضية والكأس 4.

قمة اليوم الآسيوية ستجمع العراق مع إيران الساعة الرابعة عصرا، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1، فيما تلعب سوريا مع الصين الساعة الرابعة أيضا عبر قناة الكأس 2.

وعربيا، يلعب منتخبا اليمن وفلسطين الساعة الخامسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 5، قبل أن تختتم الأردن اليوم العربي في تصفيات كأس آسيا أمام أستراليا الساعة السادسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.

إفريقيا

في تصفيات إفريقيا، يبدأ اليوم في السادسة مساء بلقاء منتخب مصر مع كينيا على استاد برج العرب. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وفي نفس المجموعة، تلعب توجو مع جُزر القٌمر الساعة السادسة أيضا عبر قناة

وفي مباريات التاسعة مساء، تلعب غانا مع جنوب إفريقيا، فيما تلعب الجزائر مع زامبيا عبر قناة بي إن سبورت 2.

كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منتخب مصر الأوليمبي يلاقي الكاميرون الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 10. وفي نفس التوقيت تلعب مالي مع غانا عبر قناة بي إن سبورت 9.

أوروبا

وأخيرا ننتقل إلى قارة أوروبا. البرتغال تواجه ليتوانيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورت 4.

إنجلترا تواجه مونتنيجرو الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورت 3.

وفي نفس التوقيت، تلعب فرنسا مع مولدوفا عبر قناة بي إن سبورت 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

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