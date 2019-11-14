مصر ضد كينيا - رحلة البدري للبحث عن انطلاقة مثالية في التصفيات الإفريقية

يبحث حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن انطلاقة مميزة لمشواره الرسمي مع الفراعنة حين يلاقي كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس.

ويحل منتخب كينيا ضيفا على مصر في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا المقبلة على ملعب برج العرب في السادسة من مساء الخميس.

البدري تولى قيادة المنتخب خلفا لخافيير أجيري الذي فشل في عبور دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر، ولعب مباراتين وديتين مع الفريق وفاز على بوتسوانا وليبيريا بنتيجة واحدة هي هدف دون مقابل.

الأداء لم يكن مقنعا في المباراتين باعتراف الجهاز الفني واللاعبين، ولذلك يدرك البدري أن الفوز المريح على كينيا سيطمئن الجماهير على حال المنتخب قبل رحلة جرز القمر لملاقاة منتخبها يوم الإثنين المقبل.

رامي ربيعة مدافع المنتخب قال عبر قناة أون سبورت يوم الثلاثاء إن "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا".

وأشار "هذا يقلل من إيقاع المباريات، لأنها تكون من جانب واحد، فالمنافس ودفاعه ليس (أقماع) نمر منها مثلما نفعل في التدريبات".

وواصل مدافع الأهلي "نكون غاضبين لأننا نريد فريقا يهاجمنا ليكون الإيقاع أسرع، في أوروبا تواجه سرعات وقوة وهجمات متبادلة لذا الإيقاع يكون أسرع".

وتابع مدافع الأهلي "نسعى للتسجيل مبكرا في كينيا حتى لا تتعقد المباراة".

وأكد رامي ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر.

كيف يواجه البدري الغيابات؟

يدخل المدير الفني الجديد للفراعنة المباراة بدون 3 من أهم اللاعبين، وهم محمد صلاح المصاب، وحمدي فتحي الذي سجل كل الأهداف في ولاية البدري لكنه أصيب قبل المباراة بأيام.

بالإضافة إلى صانع الألعاب عبد الله السعيد الذي استبعد مع زملائه بفريق بيراميدز عقب رفض إدارة النادي إرسال اللاعبين للمنتخب في الموعد الذي طلبه الجهاز الفني للفراعنة.

البدري قال في المؤتمر الصحفي عن محمد صلاح: "لديه إصابة بعد مباراة مانشستر سيتي وبعد الأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، تأكدنا أن وتر القدم متأثر بشدة من الإصابة وغادر اليوم وسيكون متواجدا خلال الفترة المقبلة".

وتابع "يوجد 4 بدلاء في مركز صلاح وهم قادرين على تعويض غيابه".

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الطبيب محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب الفريق لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر للإصابة (طالع التفاصيل).

كما تطرق للحديث عن إصابة حمدي فتحي "أتمنى الشفاء لـ حمدي فتحي والعودة بشكل سريع وكنت قلق من الإصابة واطمأنت عندما علمت بأنها إصابة في الغضروف، سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".

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وعن مواجهة كينيا "لدينا رغبة قوية في الفوز التي نسعى إليها ولدي ثقة كبيرة في الروح الموجودة بين اللاعبين في الفترة الحالية".

وأكمل "الجميع انتقدني بسبب ضم 32 لاعبا وقت إعلان القائمة، كان هناك فرق تخوض مباريات ومحترفين ومباريات إفريقية، والآن نلعب بقائمة تضم 24 لاعبا".

وأضاف "لا توجد مشاكل قبل مباراة الخميس، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة في المباراتين القادمتين".

الكرة الآن في ملعب البدري ولاعبيه لتقديم مباراة ممتعة أمام كينيا مع تحقيق انطلاقة مثالية في بداية التصفيات الإفريقية.



































































































































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