بالفيديو - ماني يصنع هدفا في فوز السنغال على الكونغو بدقيقتين

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 22:59

كتب : FilGoal

ماني - الجزائر - السنغال

قاد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول مننخب بلاده لفوز مريح على ضيفه الكونغولي بنتيجة 2-0 يوم الخميس.

وحل منتخب الكونغو ضيفا على السنغال ضمن أولى جولات تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة ماني أمام الكونغو بعد تصريحات أليو سيسيه المدير الفني للفريق.

وسجل سيدي سار هدف السنغال الأول في الدقيقة 26 بعد متابعة تسديدة كاليدو كوليبالي.

بعدها بدقيقتين لعب ماني عرضية قابلها حبيبو محمدو ديالو برأسية في الشباك.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة نفسها، فاز منتخب غينيا بيساو على إي سواتيني بثلاثية نظيفة ليحتل الصدارة بفارق هدف عن السنغال.

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ساديو ماني السنغال الكونغو

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