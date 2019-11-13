ميلنر: جيرارد أفضل لاعب رأيته على الإطلاق

يؤمن جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن ستيفن جيرارد قائد الريدز السابق هو أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الملاعب على الإطلاق.

ويلعب ميلنر في وسط ملعب ليفربول منذ صيف 2015، وذلك بعد أيام من رحيل جيرارد أسطورة النادي.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع زيس إز أنفيلد: "لقد كان من الصعب اللعب ضد جيرارد، كنت محظوظًا بما يكفي للعب معه في منتخب إنجلترا".

وأضاف "كلاعب شامل من المحتمل أنه أفضل لاعب رأيته. يمكنه أن يفعل كل شيء، يلعب بكلا القدمين، يسجل الأهداف، يدافع، ويقدم نفسه كقدوة للاعبين".

وأتم جيمس مينلر "جيرارد كان لاعبا لا يصدق عندما تلعب بجواره، ومرعب عندما تلعب ضده".

ميلنر لعب 136 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 18 هدفا.

بينما ارتدى جيرارد قميص ليفربول لمدة 17 عاما في 504 مباراة أحرز خلالها 120 هدفا، ويعد أحد أهم أساطير الريدز عبر تاريخه.

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