كشف علي طعيمة وكيل اللاعب جون أفيري مهاجم طنطا حقيقة رفض الانضمام لمعسكر منتخب كينيا الذي يستعد لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس.

ويلتقى المنتخب المصري ضد ضيفه الكيني في السادسة مساء غدا الخميس في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وذكرت تقارير صحفية كينية أن منتخب كينيا قرر استبعاد أفيري صاحب الـ22 عاما من قائمته لمواجهة الفراعنة، بعدما رفض الالتزام بمعسكر الفريق.

وقال لـFilGoal.com: "بالفعل، أفيري تلقى استدعاء من منتخب كينيا واجتمعت بمدير المنتخب لكن كان لنا طلبات لم ينفذها المنتخب الكيني".

وأوضح "طلبنا خطابا رسميا لطنطا أولا، أو الاتحاد المصري لأن اللاعب غير مقيد في طنطا حتى الآن ويتدرب مع الفريق، وأخيرا مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ثم أضاف "رفض الاتحاد الكيني طلبنا حتى لا يكون هناك إدانة لهم لأنهم لم يرسلوا البطاقة الدولية الخاصة به لاتحاد الكرة المصري لقيده في طنطا".

وعن هذه الأزمة، قال: "أفيري فسخ تعاقده مع نادي سوفاباكا الذي كان يلعب له بعد كأس الأمم الإفريقية لأنه لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، وانضم لنادي طنطا بعدها".

وواصل "المشكلة أن رئيس النادي الكيني حول أموالا على حساب أفيري حتى يزعم أن اللاعب يتقاضى راتبه، وبالتالي رفضوا إرسال البطاقة الدولية للاعب".

ثم أتم "على أي حال، أفيري يتبقى في تعاقده موسم واحد فقط وسينضم لطنطا بشكل رسمي في يناير والتقارير الكينية تحاول تشويه صورته ليس أكثر".

كما أكد علاء عكاشة مدير الكرة في طنطا لـFilGoal.com عدم تلقي استدعاء رسميا من الاتحاد الكيني لانضمام أفيري للمنتخب، وتواجد اللاعب في معسكر طنطا ومشاركته في ودية ضد المقاولون العرب اليوم الأربعاء.

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