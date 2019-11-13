بعد 3 أيام من المباراة - احتساب هدف يونايتد الثاني في برايتون "لمن يستحقه"

بعد 3 أيام من نهاية مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون.. تم احتساب الهدف الثاني للشياطين الحمر لصالح سكوت مكتوميناي بأثر رجعي المباراة التي فاز فيها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وتحولت تسديدة مكتوميناي في الشباك بواسطة لاعب فريق برايتون دافي بروبر وتم احتسابه هدفًا عكسيًا.

وأفاد النادي عبر موقعه أنه تم احتساب الهدف لصالح مكتوميناي بعد قرار صادر من لجنة اعتماد الأهداف في الدوري الإنجليزي.

وتوصلت اللجنة المكونة من 3 أشخاص إلى حكمهم بعد مراجعة لقطات المباراة.

وبهذا القرار اصبح رصيد مكتوميناي ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي في 12 مباراة له في الموسم الحالي حتى الآن.

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أول هدف سجله مكتوميناي هذا الموسم، كان تسديدة صاروخية من 20 ياردة من خارج المنطقة ضد أرسنال، والذي فاز بجائزة هدف شهر سبتمبر.

بينما سجل ثاني أهدافه من ركنية خلال الفوز 3-1 على نورويتش سيتي، وهو الهدف رقم 2000 ليونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكان الدولي الاسكتلندي، قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في مباراة الأحد، ليغيب عن تشكيلة المدرب ستيف كلارك في تصفيات يورو 2020 نتيجة هذه الإصابة.

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