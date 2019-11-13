حلم طوكيو - منتخب الكاميرون الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مصر

اختتم منتخب الكاميرون الأولمبي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مصر في ختام دور المجموعات من بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما حتى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ مران الكاميرون بمحاضرة فنية لروبرت سونج المدير الفني للفريق تحدث خلالها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة سواء الفوز أو التعادل لضمان التأهل للمربع الذهبي.

وضمن منتخب مصر التأهل لنصف النهائي بعد تحقيق الفوز أمام مالي وغانا في أول مباراتين.

ويحتاج أسود الكاميرون لنقطة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل للمربع الذهبي بعد رفع رصيده إلى 5 نقاط.

ينفرد الفراعنة بالصدارة برصيد 6 نقاط يليه منتخب الكاميرون بـ 4 نقاط بينما منتخب غانا يمتلك نقطة واحدة ويتذيل مالي ترتيب المجموعة بدون رصيد.

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