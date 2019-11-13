إلغاء مواجهة تشيلي وبيرو الودية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 19:24

كتب : FilGoal

بيرو - تشيلي

رفض لاعبو منتخب تشيلي خوض مباراة بيرو الودية الأسبوع المقبل في التوقف الدولي الجاري.

لاعبو اللاروخا بقيادة تشارلز أرنجويز تضامنوا مع المظاهرات التي تضرب البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وفقا لبعض التقارير المحلية.

ثم قرروا عدم خوض المواجهة الودية الذي كان مقررا إقامتها في الـ 19 من نوفمبر المقبل في العاصمة البيروفية ليما.

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المدير الفني رينالدو رويدا أنهى معسكر المنتخب التشيلي ليعود اللاعبين مرة أخرى إلى أنديتهم وفقا لبيان الاتحاد التشيلي، بعدما اتخذ اللاعبين قرارهم.

وكما سيتواصل الاتحاد التشيلي مع نظيره البيروفي لإبلاغه بإلغاء المباراة.

المظاهرات في تشيلي تسببت في سحب تنظيم نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 (طالع التفاصيل).

وتأجلت مباريات الدوري التشيلي لما يقارب الشهر إذا تأجلت جولة واحدة ثم ثلاثة على الترتيب ولم تقام المباريات المحلية حتى الآن.

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