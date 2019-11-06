رسميا - بيرو تستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس بدلا من تشيلي

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونمبيول" نقل نهائي كوبا ليبرتادوريس من تشيلي إلى بيرو والذي يجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي.

قرار نقل المباراة النهائية جاء بفضل تقديم حكومة بيرو الضمانات الأمنية في ظل عدم تأكيد تشيلي على استضافة المباراة بسبب المظاهرات التي تضرب البلاد.

وشكر "كونميبول" حكومة تشيلي التي تمسكت بإقامة المباراة على أرضية الملعب الوطني في العاصمة سانتياجو لكنها فضلت الحفاظ على سلامة اللاعبين وجماهير الفريقين.

وتفوقت بيرو على كل من باراجواي وأوروجواي وكولومبيا في سابق استضافة المباراة النهائية التي يتأهل الفائز منها إلى كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة على ملعب مونيمنتال في بيرو الذي يتسع إلى 80 ألفا.

وجرى اجتماعا أمس في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في باراجواي بالعاصمة أسنسيون للمباراة التي تجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني حامل اللقب وفلامنجو البرازيلي.

اجتماع بين رؤساء الاتحادات المعنية، البرازيلي والأرجنتيني والتشيلي لبحث أزمة نهائي نسخة 2019، وتقرر سحب تنظيم المباراة النهائية من تشيلي.

نهائي النسخة الحالية يُقام لأول مرة على أرض مُحددة سلفا وتم اختيار تشيلي سابقا، لكن الأحداث السياسية المتصاعدة والمظاهرات الغاضبة ضد الحكومة تسبب في فشل إقامة المباراة.

وبسبب المظاهرات وأعمال العنف في تشيلي توفى 24 متظاهرا بالإضافة إلى آلاف المصابين مما فتح الباب والشكوك حول تغيير مكان إقامة المباراة بسبب الخوف من انعدام الأمن قبل المباراة المُحدد خوضها في 23 نوفمبر المقبل.

قرر نقل المباراة إلي العاصمة البيروفية ليما جاء بعد موافقة رؤساء الناديين.

ليتم نقل نهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي بعدما أقيمت مباراة العام الماضي في سانتياجو بيرنابيو في مدريد بدلا من ملعب مونيمنتال بسبب شغب جماهير ريفر بليت حامل اللقب قبل المباراة.

video:1

اقرأ أيضا:

كل المعلومات عن كأس العالم لتحدي ببجي موبايل بموسم الرياض 2019

بيراميدز يعلن إرسال لاعبيه للمنتخب رغم "مظاهر المساس بمصالحه"

ليفربول يكرر الذكرى.. حينما لعب الأهلي مباراتين في نفس اليوم!

سبب أزمة سلة الأهلي والزمالك: قمت بمهارة عادية ووجدت كراسي تطير تجاه رأسي

سلة - مدرب الزمالك: خسرنا من الأهلي لغياب حماية الحكام وعدم تكافؤ الفرص

بالفيديو - سلافيا براج يفرض التعادل على برشلونة

تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال