اعترف كين أوكاكا المتحدث الإعلامي لمنتخب كينيا بوجود أزمة في إقامتهم في مصر تتمثل في عدم دفع المستحقات للفندق.

ويحل منتخب كينيا ضيفا على مصر غدا الخميس في ملعب برج العرب لملاقاته في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال كين أوكاكا لـFilGoal.com: "نعم الأنباء المنتشرة صحيحة، وزارة الرياضة لم تدفع مستحقات إقامتنا للفندق حتى الآن".

وواصل "نحن على تواصل مستمر لحل الأزمة".

وبسؤاله عن أوضاع اللاعبين في الفندق وهل توجد أزمة أجاب "لا كل شيء يسير بشكل جيد".

قبل أن يستدرك "لكن علينا دفع مستحقات الإقامة غدا كي نستطيع مغادرة الفندق".

ولا تعد هذه هي أول أزمة تواجه منتخب كينيا قبل لقاء مصر، إذا واجه الفريق مشكلة تتمثل في تجميد الكرة بسبب قضية خاصة بطريقة تشكيل المجلس الانتخابي الذي سيدير انتخابات الاتحاد.

هذا بالإضافة لوجود أزمة مالية كادت تمنعهم من القدوم إلى مصر.

كما رفض بعض اللاعبين السفر على الفئة الاقتصادية وطلبوا حجز تذاكرهم على فئة رجال الأعمال، مع عدم حجز الحكومة الكينية للفريق على رحلة مباشرة إلى مصر بل اضطروا للسفر ترانزيت إلى دبي أولا.

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