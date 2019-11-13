مهاجم كولومبيا يروي تفاصيل حماية تشيلافيرت من القتل

قال مهاجم منتخب كولومبيا السابق فاوستينو أسبريا أنه أقنع "قاتلا مأجورا" بعدم قتل خوسيه لويس تشيلافيرت، حارس مرمى باراجواي عقب شجار الثنائي في تصفيات كأس العالم 1998 الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.

تصريحات أسبريا جاءت عقب 22 عاما من شجاره الشهير في مباراة باراجواي وكولومبيا، إذ قال لقناة "تيلي باسيفكيو": "أتصل بي قاتل مأجور في غرفة الفندق عقب شجاري مع تشلافيرت وطلب مني تصريحا بقتله".

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المباراة شهدت طرد الثنائي بعد شجار تحول لمشادة كبيرة بين لاعبي المنتخبين في مباراة شهدت فوز باراجواي بهدفين مقابل هدف.

مهاجم بارما الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي السابق رد عليه: "ماذا؟ هل أنت مجنون؟ سوف تدمر الكرة في كولومبيا، لا تستطيع القيام بهذا، ما يحدث في الملعب يظل في الملعب".

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ويعد أسبريا من أبرز نجوم كولومبيا وأمريكا الجنوبية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وعانت كولومبيا في تلك الحقبة من سيطرة تُجار المخدرات على أندية كرة القدم والاستثمار بها.

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