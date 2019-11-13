مهاجم كولومبيا يروي تفاصيل حماية تشيلافيرت من القتل

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 16:09

كتب : FilGoal

فاوستينو أسبريا - خوسيه تشيلافيرت

قال مهاجم منتخب كولومبيا السابق فاوستينو أسبريا أنه أقنع "قاتلا مأجورا" بعدم قتل خوسيه لويس تشيلافيرت، حارس مرمى باراجواي عقب شجار الثنائي في تصفيات كأس العالم 1998 الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.

تصريحات أسبريا جاءت عقب 22 عاما من شجاره الشهير في مباراة باراجواي وكولومبيا، إذ قال لقناة "تيلي باسيفكيو": "أتصل بي قاتل مأجور في غرفة الفندق عقب شجاري مع تشلافيرت وطلب مني تصريحا بقتله".

طالع أيضا - خوسيه تشيلافيرت.. أنا لست مثلهم

أخبار متعلقة

خوسيه تشيلافيرت.. أنا لست مثلهم ناركوس – ثقافة الخوف وصعود كولومبيا الأكراد وكرة القدم.. حين يرسم ناديان ملامح الهوية الملعب الوطني في تشيلي.. مكان الدم

المباراة شهدت طرد الثنائي بعد شجار تحول لمشادة كبيرة بين لاعبي المنتخبين في مباراة شهدت فوز باراجواي بهدفين مقابل هدف.

مهاجم بارما الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي السابق رد عليه: "ماذا؟ هل أنت مجنون؟ سوف تدمر الكرة في كولومبيا، لا تستطيع القيام بهذا، ما يحدث في الملعب يظل في الملعب".

طالع أيضا - ناركوس - ثقافة الخوف وصعود كولومبيا

ويعد أسبريا من أبرز نجوم كولومبيا وأمريكا الجنوبية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وعانت كولومبيا في تلك الحقبة من سيطرة تُجار المخدرات على أندية كرة القدم والاستثمار بها.

اقرأ أيضا

تعرف على ما قاله غريب قبل مباراة الكاميرون

طارق يحيى يقترب من فريق في الدوري المصري

جلال: لا تقارنوا مباراة مالي بأي مواجهة أخرى

الأهلي يبدأ إجراءات سفر حمدي فتحي

عبد الحفيظ يرد على أنباء تأجيل مواجهة النجم

فاوستينو أسبريا خوسيه تشيلافيرت كولومبيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصر ضد كينيا - رحلة البدري للبحث عن انطلاقة مثالية في التصفيات الإفريقية ساعة | منتخب مصر
ديسابر: هدف بيراميدز التتويج بالدوري ولكن الأهلي والزمالك في وضع أفضل ساعة | الدوري المصري
حلم طوكيو 2020 - مصر أمام الكاميرون من أجل العلامة الكاملة أو الرجوع لأرض الواقع 2 ساعة | حلم طوكيو 2020
ديلي ميل: سيتي تقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سمير فرج يكشف مفاجأة: عضو اتحاد الكرة فاوضني للانتقال للأهلي.. وتم قيدي في مارس مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: العمل في بيراميدز خطوة مؤجلة.. وأبحث عن دورة تدريبية بإيطاليا 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك