مونتوليفو يُعلن اعتزاله: ميلان أجبرني على التوقف عن اللعب.. ولم أستطع حتى وداع الجماهير

أعلن الإيطالي ريكاردو مونتوليفو لاعب وسط ميلان وفيورنتينا السابق اعتزاله بعمر الـ 34 عاما.

لاعب الوسط الدولي رحل عن صفوف ميلان عقب نهاية تعاقده في الصيف الماضي وفشل في إيجاد فرصة جديدة.

الإيطالي أعلن قراره عبر جريدة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "سوف أتوقف عن اللعب، سوف استمر في العيش بـ ميلانو مع عائلتي، ماذا سأفعل الآن، لا أعرف عليّ التفكير في هذا".

وتابع "أستطيع قول إن ميلان أجبرني على التوقف عن اللعب، لم أستطع حتى وداع الجماهير بعد 7 سنوات".

موسمه الأخير مع ميلان لم يسر على ما يرام إذ لم يخض أي مباراة طيلة الموسم.

مونتوليفو شارك في 384 مباراة وسجل 25 هدفا في الدوري الإيطالي بقمصان أتالانتا وفيورنتينا وميلان.

كما لعب بقميص المنتخب الإيطالي في يورو 2012 ووصل للمباراة النهائية.

لم أجد إجابات

مونتوليفو تطرق للحديث عن موسمه الأخير مع ميلان ومعاناته من قلة المشاركات: "عندما قرر جينارو جاتوزو إشراك دافيدي كالابريا بدلا مني في خط الوسط أمام فيورنتينا، علمت أن المشكلة ليست فيّ وهذا أجاب على كل سؤال لدي".

وتابع "لقد تحدثت مع المدير الفني وأخبرني أن نتائج اختباراتي لم تكن في مثل مستوى رفاقي، لم يكن متاحا لي التدريب مع الفريق حتى منتصف نوفمبر".

وأضاف "من أجل تبرير انضمامي لقائمة الفريق، جاتوزو أشار إلى إصابة ثنائي فريق الشباب، وبعد استبعادي من القائمة تمت دعوتي مجددا، لكن وحدي أو رفقة هليلوفيتش أو مع فريق الشباب".

وأكمل "لم يكن هناك شيء بيني وبين جاتوزو، ولم أستطع شرح هذا الموقف لنفسي لأنني لم أجد إجابات".

وأردف "عندما تولي جاتوزو المهمة الفنية طلب الجلوس معي ومع بعض لاعبي الخبرة من أجل النصيحة وإيجاد الدعم المناسب".

شارة القيادة

عندما تم ضم ليوناردو بونوتشي تم سحب شارة القيادة من مونتوليفو وقيل له أنه قرار من رئيس النادي.

وعن شارة القيادة "لم أصبح قائدا للفريق عقب قدوم بونوتشي، بعدما أخبرني ميرابيلي ومونتيلا أنه عليّ التخلي عن شارة القيادة، قلت إنني لا أرى أن ذلك فكرة جيدة لأنني ميلان ناد كبير وعلينا إيجاد التوازن".

وتابع "لاعبين آخرين مثل جياكومو بونافينتورا كانوا سيقومون بهذا الدور في غرفة الملابس، لقد قالوا إنه قرار رئيس النادي".

بعد انضمام لوكاس بيليا تم إخبار مونتوليفو أنه الخيار الثالث في خط وسط ميلان.

واستدرك "لم أسافر لمعسكر الولايات المتحدة، عرفت بالأمر من خلال رسالة من مدير الفريق، تحدثت مع باولو مالديني وليوناردو وقالوا لي أنه عليّ قبول هذا".

وواصل "بعد مباراة فيورنتينا أدركت أنني لم أعد الخيار الثلاث بل التاسع".

الظهور الأخير

في موسمه الأخير خاض الإيطالي 26 مباراة وكانت مشاركاته الأخيرة في الموسم أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي لموسم 2017-18.

وعن ظهوره بقميص ميلان في كأس إيطاليا "شاركت في نهائي كأس إيطاليا والنتيجة تشير إلى فوز يوفنتوس 4-0 ولم يكن هذا تأكيدا للاحترام".

وأضاف "لقد بقيت لعدة أسباب لأنه لم يتبق سوى أيام قليلة على نهاية سوق الانتقالات، ثم ظهرت الشائعات في يناير".

وأتم "شعرت أنهم لم يريدوا الوقوف ضد ميلان أو إعطاء فرصة لي، لكن شيئا واحدا واضح، لم أرفض أي انتقال".

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