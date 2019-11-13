تقرير - تشاكا يبحث عن منزل في ميلان

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 11:19

كتب : FilGoal

تشاكا - أرسنال - كريستال بالاس

بدأ جرانيت تشاكا لاعب أرسنال في البحث عن منزل في مدينة ميلان تمهيدا لرحيله المرتقب إلى نادي إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن تشاكا قد لا يشارك مجددا حتى يرحل عن صفوف الفريق إلى ميلان في يناير.

وكان أوناي إيمري مدرب أرسنال قد أعلن تجريد اللاعب من شارة قيادة الفريق ومنحها إلى بيير إيمريك أوباميانج، على خلفية دخوله في جدال مع الجماهير بعد تصفيرهم ضده عقب خروجه كبديل ضد كريستال بالاس.

أخبار متعلقة

صن: سيتي سيسمح لـ أرتيتا بتدريب أرسنال لو أقيل إيمري ذا أثليتيك: أرسنال لن يقيل إيمري.. الإدارة تؤمن أنه وضع النادي على الطريق الصحيح تقرير: إدارة أرسنال تتحرك للبحث عن بديل إيمري..وإنريكي أحد الخيارات

صاحب الـ27 عاما انضم إلى أرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في صيف 2016 بمبلغ 45 مليون يورو.

ويمتد عقد الدولي السويسري مع أرسنال حتى صيف 2023، وشارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

تشاكا لعب بقميص أرسنال حتى الآن في 144 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 17 آخرين.

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

سانتوس: رونالدو سيشارك أمام لوكسمبورج وليتوانيا 4 دقيقة | أوروبا
اسكواش - في انتظار بطل جديد لبطولة العالم للرجال.. تأهل مؤمن والشوربجي الصغير للمربع الذهبي 7 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: ميلان يسعى لعودة أنشيلوتي 27 دقيقة | أوروبا
إلغاء مواجهة تشيلي وبيرو الودية 30 دقيقة | أمريكا
فيديو في الجول – علاء عبد العال: هذه أسباب تفوق فايلر.. وميتشو سينجح في حالة واحدة 39 دقيقة | الدوري المصري
كلوب ينتقد ما ينتظر لاعبيه الدوليين الأسبوع المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك