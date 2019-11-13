خاص في الدرجة الثانية – هل يتولى محمد صلاح تدريب بتروجت؟

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 11:10

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح - الزمالك

بعد رحيل محمد عودة عن تدريب بتروجت بعد 4 جولات فقط من مباريات دوري القسم الثاني، صار محمد صلاح مدرب منتخب السويس أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة.

عودة تولى تدريب بتروجت في يناير الماضي وحاول إنقاذ الفريق من الهبوط، إلا أنه لم ينجح في ذلك واستمر معهم في الدرجة الثانية، قبل أن يقدم استقالته بعد 4 جولات حصد فيها الفريق 4 نقاط.

مصدر مقرب من محمد صلاح المدير الفني لمنتخب السويس، الذي يرغب في الرحيل بعد الخسارة من النجوم، قال لـFilGoal.com إن هناك مفاوضات مع فريق خارج مجموعة القاهرة والقناة، بالتحديد في مجموعة بحري، ولكن رحيل عودة عطل تلك المفاوضات لرغبة صلاح العمل في ناد غير جماهيري.

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وسبق لصلاح تصعيد أندية المعادن وتليفونات بني سويف والنجوم ونادي مصر، وكلها أندية ليست جماهيرية.

ولكن صلاح ليس المرشح الوحيد لتدريب بتروجت، فهناك أيضا تامر مصطفى المدير الفني السابق لكوكاكولا.

مصطفى يعمل حاليا كمدرب لنادي التقدم في دوري الدرجة الثانية السعودي.

ويحتل بتروجت المركز الثامن في مجموعة القاهرة بـ4 نقاط.

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