بعد رحيل محمد عودة عن تدريب بتروجت بعد 4 جولات فقط من مباريات دوري القسم الثاني، صار محمد صلاح مدرب منتخب السويس أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة.

عودة تولى تدريب بتروجت في يناير الماضي وحاول إنقاذ الفريق من الهبوط، إلا أنه لم ينجح في ذلك واستمر معهم في الدرجة الثانية، قبل أن يقدم استقالته بعد 4 جولات حصد فيها الفريق 4 نقاط.

مصدر مقرب من محمد صلاح المدير الفني لمنتخب السويس، الذي يرغب في الرحيل بعد الخسارة من النجوم، قال لـFilGoal.com إن هناك مفاوضات مع فريق خارج مجموعة القاهرة والقناة، بالتحديد في مجموعة بحري، ولكن رحيل عودة عطل تلك المفاوضات لرغبة صلاح العمل في ناد غير جماهيري.

وسبق لصلاح تصعيد أندية المعادن وتليفونات بني سويف والنجوم ونادي مصر، وكلها أندية ليست جماهيرية.

ولكن صلاح ليس المرشح الوحيد لتدريب بتروجت، فهناك أيضا تامر مصطفى المدير الفني السابق لكوكاكولا.

مصطفى يعمل حاليا كمدرب لنادي التقدم في دوري الدرجة الثانية السعودي.

ويحتل بتروجت المركز الثامن في مجموعة القاهرة بـ4 نقاط.

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى