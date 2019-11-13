في الدرجة الثانية

أعلن عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا عن تعيين طارق السيد نجم الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق.

وقال عبد الجابر لـ:FilGoal.com "لدينا ثقة كاملة في إمكانيات طارق السيد، وسيعاونه كل من طارق السكران ووليد أوشة".

ويخلف السيد المدرب المستقيل سمير كمونة.

وقال السيد لـFilGoal.com: "سعيد لثقة الإدارة، المنيا بيتي وهدفي تجهيز الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز".

وأضاف "الفريق يملك عناصر مميزة، لكنه يحتاج لعمل بدني كثير".

وشدد "منذ موسمين كنا في منافسة مع الجونة حتى اللحظات الأخيرة، ونريد الصعود هذا الموسم".

وأتم "تصريحات سمير كمونة لا تهمني، لو نتائجه كانت جيدة لما هاجمه أحد".

ويحتل المنيا المركز الثامن في مجموعة الصعيد بـ4 نقاط.

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