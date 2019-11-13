أشاد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي بمستوى لاعب المنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي، واصفا إياه بأنه "موهوب".

مجدي صاحب الـ22 عاما انتقل للدراويش من الترسانة قبل موسمين، وكان مؤثرا في فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا 3-2 في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال المنياوي: "مجدي موهوب، مستواه يتطور بشكل سريع وينتظره مستقبل جيد".

وأضاف "مباراة غانا هي ثاني مباراة يقدم فيها اللاعب مستوى متميز، كان من عوامل الفوز ضد مالي وضد غانا".

وأوضح المنياوي: "أتمنى مشاركة محمد صادق مع المنتخب الأولمبي، لإظهار واستعادة مستواه المعروف بعد أن جلس على دكة البدلاء في المباراتين الماضيتين".

وفاز منتخب مصر على غانا بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل رسميا لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى