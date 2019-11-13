بيراميدز: قرعة الكونفيدرالية متوازنة.. نحن أقوى فريق في مصر

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - بيراميدز - يانج أفريكانز

يثق عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في قدرات فريقه على المنافسة محليا وقاريا.

وصرح بسيوني عبر قناة أون سبورت "قرعة الكونفدرالية متوازنة، وبيراميدز هدفه واضح، المنافسة على كل البطولات".

وأضاف "يقودنا مدرب له سمعة في الكرة الإفريقية، ولدينا أقوى تشكيلة لاعبين في مصر هذا الموسم".

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وأشار عمرو بسيوني "نحن الفريق الوحيد الذي خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري وكأس مصر والكونفدرالية".

وواصل "لم يتأثر أداء بيراميدز رغم تدوير اللاعبين، وأكبر ميزة لنا أنه لا فارق بين الأساسي والاحتياطي".

وأتم مدير التعاقدات بنادي بيراميدز "بيراميدز يضم بين صفوفه 7 لاعبين في المنتخب الأول و5 محترفين دوليين مع منتخبات بلادهم".

ويتواجد بيراميدز في مجموعة واحدة مع إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

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