بالصور - شيكابالا ومؤمن وعبد الشافي في عزاء الراحل علاء علي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 00:14

كتب : أحمد مصطفى

عزاء علاء علي

حرص عدد كبير من نجوم فريق الزمالك على حضور عزاء الراحل علاء علي لاعب القلعة البيضاء السابق الذي وافته المنية صباح الإثنين الماضي.

وأقام نادي الزمالك عزاء لاعبه الراحل بمسجد الحامدية الشاذلية مساء الثلاثاء.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الزمالك على رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم أوباما وكريم بامبو وغيرهم من اللاعبين.

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كما حضر العزاء أيضا أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد في جهاز الزمالك.

وحضر أيضا نجم الأهلي مؤمن زكريا العزاء وظهر بجوار شيكابالا.

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