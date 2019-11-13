كونتي: اللاعبون يعانون من طلباتي.. وهدفي كتابة التاريخ

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 00:08

كتب : FilGoal

كونتي

يُدرك أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر يعانون بسبب طلباته الفنية، مُصرا أنه هدفه هو "كتابة التاريخ".

الإيطالي رد على بعض الأسئلة أثناء تواجده في المحاضرات الفنية للمدربين السعوديين في المملكة العربية السعودية عما يطلبه من اللاعبين: "لابد أن أكون أول من أجلس وأكون مثالا جيدا وأقدم 100% بل 110%".

وواصل الإيطالي البالغ 50 عاما "عندما تواصل العمل على هذا النهج يوميا، من الواضح أنك سترفع سقف الطلبات ممن يعملون معك واللاعبين".

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وأضاف "لابد أن تكون الطلبات عالية إذا أردنا كتابة التاريخ، أو الفوز بشيء، هذا لأن الفائزين يكتبون تاريخ النادي الذي يمثلوه، وأنا مُدرك لذلك، وأعلم أنني متطلب ويعاني الكثير مني لهذا".

وأكمل مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق "عندما أصل إلى ناد جديد، لا يعتاد الجميع على تلك السرعة وهناك مخاطرة بأن تفقد أشخاصا لا يستطيعون مواكبة ما أريد".

وتابع "بالرغم من ذلك، إذا كان هناك رغبة في الفوز أو الوصول لشيء هام وكتابة التاريخ، لذلك عليك أن تطلب الكثير من نفسك والأخرين".

وأتم "أنها محاولة للعمل على لفوز، وهذا لا يعني أنها قد لا تنتهي بالفوز، في نهاية الموسم عليك أن تكون قمت بكل شيء ممكن من أجل الوصول لأقصى ما لديك".

إنتر فاز رفقة كونتي في أول مواسمه في 10 من 12 مباراة هذا الموسم وينافس يوفنتوس على الصدارة، في المقابل لا تزال فرص النيراتزوري قائمة في دوري أبطال أوروبا.

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