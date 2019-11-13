مهاجم منتخب مصر: المباريات الودية ليست مقياسا قبل مواجهة كينيا

شدد أحمد جمعة مهاجم المصري ومنتخب مصر على أن الفريق مستعد لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وفاز المنتخب وديا على بوتسوانا الشهر الماضي ثم ليبيريا منذ أيام بنتيجة واحدة 1-0، حيث سجل الهدف في المباراتين حمدي فتحي لاعب الأهلي، الذي أصيب بقطع في غضروف الركبة.

وصرح جمعة عبر قناة أون سبورت مساء الثلاثاء "شرف لي الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني".

وأضاف "منتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، مستعدون لمواجهة كينيا".

وأشار في ختام تصريحاته "هذه أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، والمدير الفني حسام البدري يلقن التعليمات للاعبين في التدريبات والمحاضرات بشكل جيد".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.









































































































طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى