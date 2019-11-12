تقرير: ميلان مهتم بمهاجم يوفنتوس السابق

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 23:52

كتب : FilGoal

ميلان - بريشيا - الصورة من الموقع الرسمي للروسونيري

أبدى نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بضم مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي الشاب في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني اللاعب المنضم مطلع الموسم الجاري إلى إيفرتون من قلة المشاركات وصيامه التهديفي عقب الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن مينو رايولا وكيل اللاعب ليس سعيدا بما يحدث في ملعب جوديسون بارك ويفكر في تقديم طلب رحيل لاعبه.

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ويُظهر ميلان رغبة قوية خاصة بالحديث مع رايولا من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي تعرض تم استبعاده من قائمة إيطاليا للشباب بسبب التأخر في الانضمام للمعسكر.

الروسونيري حاولوا في يناير الماضي ضم اللاعب من يوفنتوس لكن السيدة العجوز رفضت التخلي عن اللاعب البالغ 19 عاما.

ميلان الموسم الحالي يعاني هجوميا رغم وجود شيشتوف بيونتيك ورافائيل لياو إذ سجل الثنائي 4 أهداف فقط في الدوري الإيطالي.

وقد يحاول ميلان ضم اللاعب على سبيل الإعارة بعدما شارك في 9 مباريات منها 2 أساسيا مع التوفيز في الدوري الإنجليزي.

وكان كين قد سجل الموسم الماضي 6 أهداف في 13 مباراة له بالدوري الإيطالي رفقة البيانكونيري.

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