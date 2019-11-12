في الدرجة الثانية - رسميا.. كرم جابر يرحل عن تدريب بلدية المحلة

قرر مجلس إدارة بلدية المحلة إنهاء تعاقد المدير الفني كرم جابر عقب التعادل مع المنصورة في الجولة الرابعة وحصد نقطتين فقط خلال أربع جولات من مجموعة بحري للدرجة الثانية.

وتم إسناد المهمة مؤقتا إلي المدرب العام مصطفي بديوي لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وكانت إدارة النادي قد جددت الثقة في المدير الفني عقب هزيمة البلدية في الجولة الثالثة من أبو قير للأسمدة.

التعادل مع المنصورة وغضب الجماهير كان سببا في مغادرة الفريق ومع تواجد الفريق في المركز العاشر.

وتسعي إدارة النادي للصعود بعد التعاقدات الكبيرة للفريق في الصيف الجاري.

وسبق كرم جابر له قيادة الجزيرة المطروحي وتليفونات بني سويف.

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