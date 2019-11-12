حلم طوكيو 2020 - مدرب نيجيريا: لم نتأهل حتى الآن

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 23:17

كتب : عاطف شادي

نيجيريا - زامبيا - أوليمبي

أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال إماما في المؤتمر الصحفي: " تهانينا لمنتخب زامبيا لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية".

وأضاف "الفوز فقط كان هدفنا في المباراة لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".

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وتابع "جميع فرق المجموعة في استطاعتها التأهل سنخوض مباراة هامة يوم الجمعة وسنلعب من أجل الفوز والتأهل".

ويواجه المنتخب النيجيري نظيره جنوب إفريقيا في ختام فعاليات المجموعة يوم الجمعة بينما سيواجه المنتخب الزامبي نظيره كوت ديفوار.

ويحتل جنوب إفريقيا برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة عن نيجيريا وكوت ديفوار ويأتي زامبيا في المركز الأخير بنقطة.

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