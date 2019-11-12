حلم طوكيو 2020 - مدرب زامبيا: أمامنا فرصة للتأهل

يرى بيستون تشامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأوليمبي أن فريقه لايزال قادرا على التأهل إلى نصف نهائي كاس أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما رغم الخسارة من نيجيريا بنتيجة ٣/١.

وقال تشامبيشي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة قوية ونحن نتقبل الخسارة لأن فريقنا قدم كل ما لديه، واستقبلنا هدفين من كرات ثابتة صعبوا المهمة علينا وكان من الممكن أن ينجح حارس المرمى في إبعادهما لكن علينا تقبل الأمر".

وتابع "لم نقدم كرتنا حتى الآن وطريقة لعب نيجيريا كانت دفاعية ولم ننجح في اختراق تلك التكتلات واتمنى ان نحقق الفوز في المباراة القادمة أمام كوت ديفوار للإبقاء على حظوظنا في التأهل".

وأضاف "سجلنا الهدف الأول لكننا استقبلنا هدف من ركلة ركنية وكنت محبط للغاية لأننا تدربنا على الكرات العرضية قبل المباراة وكنا نعلم جيدا أن منتخب نيجيريا يمتلك لاعبين طوال القامة وتدربنا على منع تلك النوعية من الكرات لكن استقبال هذا الهدف بتلك الطريقة أثر علينا سلبيا".

وأتم: "علينا أن نقدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار لأننا ليس لدينا ما نخسره".

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