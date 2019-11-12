شدد وائل رياض "شيتوس" المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي على صعوبة مواجهة الكاميرون المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.

وقال شيتوس لـFilGoal.com: "أبارك لجمهور مصر على الصعود إلى الدور التالي من البطولة، لكننا لم نحقق الهدف المطلوب حتى الآن، ونسعى للفوز باللقاء من أجل الصعود كأول المجموعة، وتحقيق العلامة الكاملة".

وتابع "الروح التي ظهرت على اللاعبين خلال مواجهة غانا، ناتجة عن عمل طويل للجهاز الفني منذ عام ونصف، حيث لعبنا كل مبارياتنا بنفس الروح حتى المباريات الودية".

مدرب المنتخب أشار إلى أن بداية البطولة أمام مالي كانت صعبة، لاسيما أن اللاعبين لم يسبق لهم اللعب على استاد القاهرة وسط هذا الحشد الجماهيري، موضحا أن الأداء شهد تحسن في المواجهة الثانية أمام غانا، بعد ما نجح اللاعبون في العودة بعد التأخر مرتين، وتحقيق الفوز في النهاية.

وقلل رياض من تأثير الغيابات على أداء المنتخب خلال اللقاء المقبل، مؤكدا أن جميع اللاعبين المقيدين في قائمة المنتخب جاهزين للعب.

الفراعنة الصغار سيفتقدون لخدمات عمار حمدي خلال مواجهة الكاميرون، بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين، وكذلك ناصر ماهر للإصابة.

مدرب المنتخب قال "لا توجد أزمة في مركز صناعة اللعب، لاسيما في ظل غياب عمار حمدي وإصابة ناصر ماهر، هناك أكثر من لاعب قادر علي شغل المركز".

شيتوس اختتم كلامه رافضا الكشف عن امكانية وجود تغييرات على التشكيل الأساسي للمنتخب خلال اللقاء المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيجتمع من أجل اختيار الأفضل.

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