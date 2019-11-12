تراجع الإمارات والبحرين عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

تراجع اتحاد الكرة الإماراتي ونظيره البحريني عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر.

كانت شبكة beIN SPORTS قد ذكرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن هناك منتخبات خليجية تراجعت في قرارها بشأن عدم المشاركة في بطولة خليجي 24 دون الكشف عن أسماء المنتخبات، علما بأن السعودية والبحرين والإمارات أعلنوا انسحابهم من البطولة بعد قرار إقامتها في قطر، نظرا لخلافات سياسية بين قطر وهذه البلدان.

وأوضح اتحاد الكرة الإماراتي في بيان: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة".

ونشر الاتحاد البحريني لكرة القدم بيانا مماثلا لما نشره الاتحاد الإماراتي.

وأفادت beIN SPORTS يوم الثلاثاء وفقا لمصادرها أن هناك منتخبات خليجية تراجعت عن عدم المشاركة في خليجي 24 المقرر في الدوحة.

وأوضحت "اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء لإعادة توزيع مجموعات البطولة".

كانت 5 منتخبات قد أكدت مشاركتها في البطولة وهي الكويت والعراق وسلطنة عمان واليمن، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

ويعد منتخب عمان هو حامل لقب بطولة خليحي 23 والتي أقيمت في الكويت.

وكانت خليجي 23 ستقام في قطر بعد تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم النشاط الكروي للكويت في 2016 لكن وضع قانون جديد للرياضة جعل الفيفا يرفع الإيقاف عن الكويت مما سمح لها باستضافة البطولة.

وسبق لقطر وأن استضافات 3 نسخ لخليجي من قبل. إذ أقيمت منافسات خليجي 4 و11 و17 في الأراضي القطرية.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة خليجي أقيمت عام 1970.

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