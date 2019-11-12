مران المنتخب - غياب صلاح ومشاركة كاملة لـ حجازي وتريزيجيه

واصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب الرئيسي استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وشهد المران مشاركة الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بصورة طبيعية.

واكتفى الثلاثي السابق بتدريبات تأهيلية في مران أمس الإثنين.

على جانب آخر لم يشارك محمد صلاح نجم ليفربول في المران وظل خارج الملعب بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم اليسرى.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق غياب صلاح عن مباراتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة.

كذلك يغيب حمدي فتحي لاعب الأهلي الذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال المران أمس الإثنين.

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