مران المنتخب - غياب صلاح ومشاركة كاملة لـ حجازي وتريزيجيه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 21:51

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر

واصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب الرئيسي استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وشهد المران مشاركة الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بصورة طبيعية.

واكتفى الثلاثي السابق بتدريبات تأهيلية في مران أمس الإثنين.

أخبار متعلقة

تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر تقرير: ليفربول قلق بشدة من إصابة صلاح.. ويصر على التواجد مع المنتخب حوار في الجول – كيبتشوجي يتحدث عن 20 ثانية "مثل الصعود للقمر".. والفخر بـ صلاح

على جانب آخر لم يشارك محمد صلاح نجم ليفربول في المران وظل خارج الملعب بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم اليسرى.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق غياب صلاح عن مباراتي كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة.

كذلك يغيب حمدي فتحي لاعب الأهلي الذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال المران أمس الإثنين.

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

السعودية تلحق بالإمارات والبحرين في التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر 11 دقيقة | الوطن العربي
جمال محمد علي لـ في الجول: هذا سبب الحصول على منشفة حارس غانا.. تصرفنا ليس له علاقة بالسحر 12 دقيقة | حلم طوكيو 2020
في الدرجة الثانية - رسميا.. كرم جابر يرحل عن تدريب بلدية المحلة 24 دقيقة | مصر
حلم طوكيو 2020 - مدرب نيجيريا: لم نتأهل حتى الآن 27 دقيقة | حلم طوكيو 2020
الملعب الوطني في تشيلي.. مكان الدم 31 دقيقة | أمريكا
علي معلول: مواجهة مدرب تونسي تُصعب مباراة ليبيا 38 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك