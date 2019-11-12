إصابة لاعب الاتحاد السكندري بالرباط الصليبي

تعرض كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري إلى الإصابة بالرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لما يقارب 6 أشهر.

كريم الديب النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

كريم الديب تعرض للإصابة في مباراة هلال مطروح الودية والتي شهدت تألقه وتسجيله هدفين.

اللاعب الذي يشغل مركز لاعب الوسط أجرى أشعة والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

اللاعب شارك الموسم الجاري في 4 مباريات بواقع مباراتين في الدوري المصري والبطولة العربية.

إصابة تأتي في إطار استعدادات زعيم الثغر من أجل خوض مباراة الإياب في البطولة العربية أمام المحرق البحريني.

وكان الاتحاد قد تفوق ذهابا بهدفين دون رد، وينتظر مواجهة الإياب في الـ 26 من الشهر الجاري ضمن مباريات دور الـ 16.

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