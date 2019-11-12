بايرن يضم حسن صالح حميديتش إلى مجلس الإدارة

أعلن نادي بايرن ميونيخ انضمام المدير الرياضي حسن صالح حميديتش إلى مجلس إدارة النادي.

وأفاد نادي بايرن في بيان أن "حسن صالح حميديتش سينضم إلى مجلس إدارة بايرن بداية من 1 يوليو المقبل بعد أن أظهر كفاءة عالية في المهام الموكلة إليه سابقا".

وأضاف البيان "بحث مجلس إدارة النادي في اجتماع يوم الاثنين، مسألة تعيين حميديتش في مجلس إدارة النادي عقب ما حققه من نجاح مع البافاري منذ صيف عام 2017 حيث قام بعمل رائع خلال هذا الوقت".

وأكمل "نجاح حميديتش ليس فيما يخص الفريق الأول فقط، حيث لعب دورا رئيسيا في النجاح الذي حققته فرق الشباب وتحسين أدائهم".

وأتم بيان النادي البافاري "لذلك يعتزم المجلس مواصلة التعاون معه وتعيينه في مجلس الإدارة".

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