حلم طوكيو 2020 - مدرب كوت ديفوار: لم نقدم ما يكفي للفوز على جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 20:42

كتب : عاطف شادي

كوت ديفوار - جنوب إفريقيا

يرى حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، أن فريقه لعب بشكل صعب في أول 20 دقيقة من المباراة، مشددا على أن لاعبيه قدموا أفضل ما في وسعهم، ولكن في النهاية نجح جنوب إفريقيا في تسجيل هدف وتحقيق الفوز.

وقال المدير الفني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لاعبونا لم يكن أدائهم كافي، وللأسف لاعب جنوب إفريقيا نجح في تسجيل هدف الفوز، نحن الأن في انتظار نتيجة مباراة نيجيريا وزامبيا، وليس لدينا أي خيارات للجولة الثالثة والأخيرة، ليس لدينا أي خيار إلا الفوز".

وأردف "كان لدينا بعض المشاكل في بداية المباراة وعدة إصابات قبل المواجهة وأيضا مشاكل بدنية، لكنهم قدموا أقصى ما في وسعهم خلال اللقاء، الأهم هو كان رضانا بأننا قدمنا ما في إمكاننا، المنافس كان مؤهل بشكل أفضل للعب المباراة".

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وأكمل "خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد يظهر الإرهاق على اللاعبين ومدى تأثرهم بتلاحم المباريات، أعتقد أننا نحتاج إلى التأهيل بشكل جيد، سوف نتعامل مع الوضع من أجل الوصول إلى نصف النهائي".

وأنهى حديثه "سوف نتدرب غدا، وعندما نشعر أننا جاهزون للعب سيكون أمر جيد بالنسبة لنا، وسوف نؤدي بكل قوة، هدفنا هو الوصول إلى الدور التالي من البطولة، وسوف نقاتل من أجل ذلك".

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف في لقاء اليوم بالجولة الثانية، بينما يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويتبقى لقاء نيجيريا وزامبيا في نفس الجولة.

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