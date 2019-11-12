عدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي الاستفادات التي حققها فريقه جراء الفوز على المصري وديا بهدف دون رد سجله محمد الضرف.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "الفوز على المصري يعكس مدى تطورنا وشهدنا تألق العديد من اللاعبين البدلاء والناشئين.

وواصل "محمد الضرف ومحمد ناصر ومحمود البدري كلهم تألقوا ولعبنا بطريقة 4-3-3 بشكل مميز وهي الخطة التي ننتهجها في المباريات الرسمية".

وأردف "أيضا عدم استقبالنا لأي هدف وظهورنا بشكل دفاعي مميز كان شيئا رائعا".

وأتم مدير الكرة في الإسماعيلي حديثه "نسير في برنامجنا التحضيري لاستكمال الموسم بأفضل شكل ممكن".

video:1

طالع أيضا

صلاح يغيب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة

الأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يجري جراحة الغضروف في ألمانيا

شاهد - 127 ثانية توضح كيف تفوق كلوب على جوارديولا

طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك وافق على العرض المغربي

مدرب رينجرز لـ في الجول عن الوقوع مع المصري وبيراميدز: مجموعتنا الأقوى