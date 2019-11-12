خاص الإسماعيلي يعدد الاستفادات من الفوز على المصري وديا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 20:36

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

عدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي الاستفادات التي حققها فريقه جراء الفوز على المصري وديا بهدف دون رد سجله محمد الضرف.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "الفوز على المصري يعكس مدى تطورنا وشهدنا تألق العديد من اللاعبين البدلاء والناشئين.

وواصل "محمد الضرف ومحمد ناصر ومحمود البدري كلهم تألقوا ولعبنا بطريقة 4-3-3 بشكل مميز وهي الخطة التي ننتهجها في المباريات الرسمية".

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وأردف "أيضا عدم استقبالنا لأي هدف وظهورنا بشكل دفاعي مميز كان شيئا رائعا".

وأتم مدير الكرة في الإسماعيلي حديثه "نسير في برنامجنا التحضيري لاستكمال الموسم بأفضل شكل ممكن".

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