قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي إن فريقه لا ينظر لمن معه في مجموعته بالكونفدرالية، كما أوضح أن تواجد بيراميدز في نفس المجموعة له ميزة واحدة فقط. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حمد قائلا: "الفريق الذي يسعى لتحقيق إنجاز في الكونفدرالية لا ينظر لمن يتواجد معه في المجموعة، جميع الفرق أمامنا في مكانة واحدة ونفكر فقط أين نريد أن نذهب في البطولة".

وأضاف "تواجد بيراميدز في نفس المجموعة يشكل ميزة واحدة وهي اختصار الوقت وجهد السفر، ونحترمه كفريق مثل باقي فرق المجموعة وسنلعب بأسلوبنا الذي يمنحنا الأفضلية".

وواصل "لم يصلنا أي إخطار عن فتح باب القيد الإفريقي هذا الشهر، وإن حدث سنحدد احتياجات الفريق".

وأكمل "لا يوجد تحديد لاسم معين في دخول القائمة الإفريقية قبل انطلاق دور المجموعات، من يحتاجه الفريق في هذه المرحلة سيتم قيده ولدينا قيد آخر في يناير سنكمل به القائمة".

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قد أسفرت عن وقوع ممثلي مصر، المصري وبيراميدز، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

ويظهر الثنائي بيراميدز ونواذيبو للمرة الأولى في بطولة الكونفدرالية، ولكن سبق للفريق الموريتاني المشاركة بدوري أبطال إفريقيا مرتين عكس التمثيل القاري الأول لبيراميدز.

وتبدأ الجولة الأولى من دور المجموعات في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ويتواجه خلالها المصري ضد نواذيبو ورينجرز ضد بيراميدز.

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قرعة الكونفدرالية - المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة

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