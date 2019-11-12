تاريخ 36 مواجهة مصرية – مصرية في إفريقيا.. وبشرى خير لـ المصري وبيراميدز

سيكتب المصري وبيراميدز المواجهتين رقم 37 و38 بين الفرق المصرية في بطولات إفريقيا، بعد أن وضعتهم قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية في المجموعة الأولى.

36 مواجهة سابقة بين المصريين في إفريقيا في 10 بطولات، ولكن هناك بشرى خير للثنائي.

8 من أصل تلك البطولات الـ10 حصد لقبها فريقا مصريا.

المواجهة المصرية – المصرية الأولى في إفريقيا كانت بين الأهلي والمقاولون العرب في نصف نهائي كأس أبطال الكؤوس عام 1984.

الفريقان تعادلا 0-0 في ملعب الأهلي ذهابا، و1-1 في إياب نصف النهائي ليتأهل الأهلي، ويحصد لقب البطولة على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

بعدها بعامين وفي نفس الدور، تواجه الأهلي والإسماعيلي وتأهل الأهلي بنفس الطريقة، حيث تعادل 1-1 في الإسماعيلية إيابا وتأهل بفضل تعادله 0-0 في القاهرة ذهابا.

الأهلي أنهى ثلاثيته الشهيرة في كأس أبطال الكؤوس بالتتويج على حساب سوجارا الجابوني في النهائي.

مواجهات المصريين توقفت حتى عام 1994، حينما فاز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي بفضل هدف أيمن منصور الشهير.

بعدها بـ3 سنوات، احتاج الزمالك لركلات الترجيح للفوز بنفس البطولة على حساب المقاولون العرب بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

في الكونفدرالية الإفريقية عام 2005، تسبب المقاولون في منع تأهل الإسماعيلي لنهائي البطولة بعدما فاز الإسماعيلي في ذهاب دور المجموعات 3-2، والمقاولون في الإياب 1-0، لتذهب تذكرة صدارة المجموعة والتأهل للدور النهائي لدولفين النيجيري بفارق 3 نقاط عن الدراويش.

ولكن على الناحية الأخرى، تغلب الأهلي على الزمالك ذهابا إيابا في نصف نهائي دوري الأبطال 4-1 بمجموع المباراتين، وحصد اللقب بفضل الفوز على النجم الساحلي في النهائي.

الدربي تكرر بعدها بـ3 سنوات في دوري أبطال إفريقيا 2008، حيث فاز الأهلي 2-1 في ذهاب دور المجموعات، وتعادل الزمالك 2-2 في الإياب.

الأهلي تأهل والزمالك خرج، وحصد الأهلي اللقب على حساب القطن الكاميروني.

في 2010، تقابل الأهلي والإسماعيلي في دور المجموعات، ذهابا فاز الأهلي 2-1 وإيابا فاز الإسماعيلي 4-2.

الأهلي في تلك النسخة خرج من نصف النهائي على يد الترجي التونسي، فيما لم يتأهل الإسماعيلي من المجموعة.

في 2012 و2013، آخر لقبين للأهلي في دوري الأبطال، وقع الأحمر مع الزمالك في دور المجموعات.

في 2012، فاز الأهلي ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 1-1، وفي 2013، تعادلا 1-1 ذهابا وفاز الأهلي 4-2 إيابا.

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