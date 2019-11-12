كشف تفاصيل شجار سترلينج وجوميز "حاول جذبه من رقبته"

ظهرت تفاصيل جديدة للشجار الذي دار بين رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي وجو جوميز مدافع ليفربول خلال تواجد الثنائي في معسكر منتخب إنجلترا حسبما أوضحت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رحيم سترلينج حاول جذب جوميز من رقبته بعد وصول اللاعبين إلى منطقة تناول الطعام في سانت جورج بارك يوم الإثنين.

وألمحت إلى أن بداية الخلاف جاء بعد رد فعل عنيف من سترلينج تجاه تحية من جوميز أمام بقية اللاعبين، ليصعق مدافع ليفربول من رد فعل جناح سيتي حسب وصف الصحيفة.

بعد ذلك جلس سترلينج وحاول جوميز أن يصافحه لكن الأول حاول أن يجلب زميله في المنتخب من رقبته.

بقية اللاعبين اعتقدوا أن سترلينج يمزح مع جوميز لكن تصاعد الأمر سريعا وبدا واضحا أنه فقد السيطرة على مشاعره واضطر اللاعبون للفصل بينهم.

ونشرت صحيفة "جارديان" البريطانية فيما بعد صورة لجو جوميز مدافع الحمر وتوجد بعض الخدوش أسفل عينه اليمنى أثناء تدريبات منتخب الأسود الثلاثة يوم الثلاثاء بعد شجاره مع رحيم.

ولم يتضح حتى الآن سبب غضب سترلينج الشديد، إلا أن بعض المصادر أخبرت الصحيفة الإنجليزية أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون السبب الذي أغضب الجناح الدولي الإنجليزي كثيرا خاصة بعد الخسارة من الحمر.

عوقب سترلينج بعد ذلك بالاستبعاد من مباراة منتخب بلاده إنجلترا أمام مونتنجرو يوم الخميس المقبل، على خلفية مشاحنته مع جوميز. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أفاد في بيانه استبعاد سترلينج من مواجهة مونتنجرو "بسبب الاضطرابات التي حدثت في المعسكر يوم الإثنين".

وقال جاريث ساوثجيت: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم مشاركة رحيم في المباراة أمام مونتنيجرو يوم الخميس".

وأضاف "أحد التحديات والقوة العظيمة بالنسبة لنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسات بين الأندية في المنتخب الوطني. لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الأمس لا تزال واضحة".

وأتم ساوثجيت "أشعر بأن الشيء الصحيح للفريق هو الإجراء الذي اتخذناه. الآن وبعد اتخاذ القرار بموافقة الفريق بأكمله، من المهم أن ندعم اللاعبين ونركز على مباراة الخميس".

ليفربول تفوق بنتيجة 3-1 أمام ضيفه مانشستر سيتي ووضع يدا على لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 3 عقود، بعدما وسّع الفارق مع غريمه المباشر إلى 9 نقاط.

وما أثار حيرة البعض من شجار الثنائي أنه تعانق عقب المباراة دون وجود أي خلافات مباشرة بين سترلينج وجوميز.

ونشر سترلينج عبر حسابه على إنستجرام تعليقا على الواقعة: "أنا وجو (جوميز) تبادلنا بعض الكلمات، وبعدها هدأنا وتخطينا الأمر".

وأضاف: "نمارس رياضة تتحكم فيها المشاعر بشكل كبير، لكني أتمتع بالرجولة الكافية حتى أعترف أنا المشاعر أخرجت أفضل ما عندي في السابق، ولهذا نمارس هذه اللعبة، لأننا نكن لها حبا كبيرا".

وأتم: "أنا وجو صرنا على ما يرام، الأمر استغرق من 5 إلى 10 ثوانٍ، ولكنه انتهى، لقد تخطينا الأمر، دعونا لا نضع الأمر في أكبر من حجمه، ودعونا نركز على مباراة الخميس".

وتسعى إنجلترا لحسم تأهلها إلى يورو 2020 في آخر جولتين بالتصفيات، عندما تستقبل مونتنجرو، ثم تحل ضيفة على كوسوفو.

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