صن: سيتي سيسمح لـ أرتيتا بتدريب أرسنال لو أقيل إيمري

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 12:47

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - بيب جوارديولا

لن يقف نادي مانشستر سيتي عائقا في وجه ميكيل أرتيتا لو طلب الرحيل لتولي تدريب أرسنال.

صحيفة "صن" الإنجليزية ذكرت أن أرتيتا مساعد بيب جوارديولا، لن يواجه صعوبة في إقناع إدارته بالرحيل لو تلقى عرضا كبيرا.

ويعاني أرسنال من سلسلة نتائج سلبية، جعلت مركز مدربه أوناي إيمري تحت التهديد، مع تصاعد أسهم أرتيتا لتعويض مواطنه الإسباني.

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وأفادت الصحيفة أن أرسنال وضع اسم قائده الأسبق في قائمة المرشحين لخلافة إيمري حال إقالته.

كما ذكرت أن أرتيتا شعر بالإحباط العام الماضي عندما لم تعوّل عليه إدارة أرسنال لخلافة أرين فينجر.

وصرح مصدر داخل مانشستر سيتي للصحيفة: "ميكيل (أرتيتا) يحب العمل في مانشستر سيتي ويتعلم من أفضل مدرب في العالم بيب جوارديولا".

وأضاف المصدر: "لكن الجميع يعرف أنه يريد أن يصير الرجل الأول في يومٍ ما".

وأتم: "أرتيتا لا يزال يكن الحب لـ أرسنال من وقته لعبه هناك، وهو يعرف أن مانشستر سيتي لن يقف في طريق طموحه إن وصله عرض مغرٍ من نادٍ كبير".

وواصل: "الأمر نفسه حدث مع باتريك فييرا عندما كان يعمل في الكواليس داخل مانشستر سيتي، ثم أتته فرصة تدريب نيويورك سيتي".

ويعمل أرتيتا كمساعد لـ جوارديولا في سيتي منذ صيف 2016 مباشرة بعد اعتزاله كرة القدم في صفوف أرسنال.

ولعب أرتيتا في أرسنال ما بين 2011 و2016، وارتدى شارة قيادة النادي الذي خاض فيه 150 مباراة، وسجل 16 هدفا، وصنع 11، وتوج بـ 4 ألقاب.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بعد عجزه عن الفوز في آخر 4 مباريات بالمسابقة.

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