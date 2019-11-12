كومباني: سيتي يعاني في أنفيلد مثل صعوبة فوز ليفربول بالدوري

قال فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي السابق إن فريقه عانى ضد ليفربول لأنه لا يفوز في ملعب أنفيلد، مشيرا إلى أن الحمر سيعانون المثل لكن مع لقب الدوري الإنجليزي الذي لم يفوزوا به لمدة 30 عاما. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح كومباني قائلا: "لا أعتقد أن سيتي بحاجة إلى مدافع".

وأضاف "نعاني دائما في ملعب أنفيلد، قلت ذلك يوم الأحد، أنت تقاتل 25 عاما من عدم الفوز في أنفيلد وهذا أمر صعب، إنها بمثابة مباراتين في مباراة واحدة، تلعب ضد فريق كبير وتقاتل تاريخ".

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز لآخر مرة على ملعب أنفيلد في عام 2003 في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، منذ ذلك الحين خسر سيتي في الدوري على نفس الملعب 12 مرة وتعادل في 5 مرات.

وواصل مدافع أندرلخت البلجيكي حديثه قائلا: "اقلب الأمور، الأمر ذاته سيحدث مع ليفربول، يقاتلون تاريخا من عدم الفوز بالدوري لمدة 30 عاما".

وتابع "أعتقد أن تلك يجب أن تكون ميزة لسيتي، بالنسبة للدفاع أفضل طريقة لسيتي في الماضي كانت الهجوم، لا يوجد أي سبب لتغيير ذلك".

وأتم "بمجرد أن يبدأ الفريق في الوصول لمستواه الأفضل أنا واثق أنه بإمكانه أن يحقق عددا من الانتصارات".

ويحتل ليفربول صدارة الجدول بعد 12 جولة برصيد 34 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضا:

أزمة في معسكر إنجلترا بسبب ليفربول ومانشستر سيتي

شوقي غريب يكشف سبب تأخره عن الشوط الثاني

لن تغضب منا الجماهير في هذه الحالة

أحمد ريان يكشف تعليمات شوقي غريب قبل دخوله مباراة غانا

ماذا قال شوقي غريب لـ عبد السلام بعدما أهدى غانا هدفا