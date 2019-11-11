فينالدوم: فارق الـ9 نقاط عن سيتي لا يعني شيئا.. تذكروا الموسم الماضي

يرى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن تقدم فريقه بفارق 9 نقاط على منافسه الأكبر مانشستر سيتي لا يعني شيئا في ظل مرور 12 جولة فقط على بداية الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يا لها من مباراة! لقد بدأ سيتي مهاجمًا بكل قوة وتحصلوا على ركلتين ركنيتين. كان علينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن ندافع عن مرمانا باستماتة في تلك اللحظات".

وأضاف "كانت بداية مثيرة للغاية وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد، ثم بدأ مدنا الهجومي بعد ذلك. لقد لعبنا كرة قدم جميلة واستطعنا أن نسجل هدفين، وبعد الاستراحة واصلنا تقديم الأداء الجيد وأضفنا الهدف الثالث".

وواصل "بعد تقدمنا بثلاثية نظيفة، أصابنا التعب بعض الشيء قرب النهاية، وهذا أدى لاستقبالنا هدف سيتي الوحيد. في النهاية يمكننا أن نقول أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية. لقد حاولوا العودة في النتيجة بعد البداية الرائعة لنا، وبذلنا أقصى ما في وسعنا لإيقاف محاولاتهم لهز شباكنا. في بعض الأحيان تمكنوا من اختراق دفاعنا على الرغم من العمل الكبير الذي قمنا به في الشق الدفاعي، وهذا يبرهن على جودتهم العالية. واجهنا فريقًا قويًا ونحن فخورون بالفوز الذي حققناه".

في الوقت نفسه، أكد فينالدوم أن إيمان لاعبي الريدز بقدراتهم يزداد أسبوعًا بعد الآخر.

وأكمل "إيماننا بإمكانياتنا يزداد أسبوعًا بعد الآخر، خاصة في ظل عودتنا من التأخر في أكثر من مباراة وتحقيقنا الفوز باستمرار. على سبيل المثال، أمام أستون فيلا كانت الأمور تتجه في طريق خسارتنا للمباراة، ولكننا تمكننا من إدراك التعادل ثم إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. هذه اللحظات تزيد من ثقتنا الكبيرة في أنفسنا، وأمام سيتي أيضًا أثبتنا أننا نمتلك شخصية قوية".

علاوة على ذلك، أكد فينالدوم على عدم وجود مجال للتهاون حتى وإن تصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وقال: "من الجيد أن نحظى بفارق مريح عن منافسينا، ولكن أعتقد أن الموسم الماضي يعد خير دليل على أن هذا الفارق لن يعني شيئًا إذا لم نواصل تحقيق النتائج الإيجابية. علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة وأن نصب كل تركيزنا على مواصلة تحقيق الانتصارات، وفي نهاية الموسم سنرى إلى أين سيقودنا ذلك".

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