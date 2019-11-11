قرعة السوبر الإسباني – برشلونة أمام أتليتكو.. وريال مدريد ضد فالنسيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 18:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أسفرت قرعة السوبر الإسباني التي أقيمت اليوم عن مواجهة صعبة لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد ومتوازنة لريال مدريد أمام فالنسيا.

وستكون بداية السوبر الذي سيقام في السعودية في الثامن من شهر يناير المقبل بلقاء ريال مدريد وفالنسيا.

وفي اليوم التالي سيلتقي برشلونة أمام أتليتكو مدريد.

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وتحدد الـ12 من شهر يناير المقبل موعدا للمباراة النهائية.

وستكون هذه أول مرة يقام فيها السوبر الإسباني بمشاركة أربعة فرق بعدما كان يجمع بين بطلي الدوري والكأس فقط.

وستكون النسخة المقبلة من السوبر هي الأولى التي ستقام لمدة ثلاث سنوات في السعودية.

يذكر أن برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ13 مرة مقابل 10 مرات لريال مدريد.

أما أتليتكو فتوج باللقب مرتين، مقابل مرة وحيدة لفالنسيا.

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