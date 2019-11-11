وفاة اللاعب علاء علي

توفي عصر اليوم الإثنين علاء علي اللاعب السابق للعديد من الأندية المصرية.

ولم يكن علاء مرتبطا بفريق وعانى من المرض قبل أن يفارق الحياة.

ولعب علاء، الذي توفي وعمره 31 عاما، للزمالك وتليفونات بني سويف وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت.

وبعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية رحل عنه علاء في يوليو الماضي.

ونعى نادي الزمالك اللاعب، وكذلك فعل العديد من لاعبي كرة القدم المصريين عبر وسائل تواصل إجتماعي.

وشارك علاء في 161 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

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