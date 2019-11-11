رسميا – رحيل كارتيرون من الرجاء

فسخ نادي الرجاء المغربي تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي.

وأصدر النادي المغربي بيانا رسميا أشار من خلاله إلى " توصل نادي الرجاء والمدرب كارتيرون إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في إطار حبي وتوافقي".

وحرص النادي على توجيه الكشر لـ كارتيرون على ما قدمه من خدمات للنادي، متمنيا له حظا موفقا في مستقبل مشواره الرياضي.

وفي الإطار ذاته، تعاقد الرجاء مع الثنائي المغربي جمال السلامي كمدرب للفريق الأول ويوسف السفري كمدرب مساعد، حتى نهاية موسم 2021.

صاحب الـ 49 عاما درب الأهلي في وقت سابق، قبل أن يرحل لتولي المسؤولية الفنية مع الرجاء.

ونجح كارتيرون في تحقيق لقب السوبر الإفريقي مع الرجاء على حساب الترجي التونسي.

ويقع الرجاء في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا رفقة شبيبة القبائل وفيتا كلوب والترجي التونسي.

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