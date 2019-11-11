تقرير: ليفربول قلق بشدة من إصابة صلاح.. ويصر على التواجد مع المنتخب

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

حالة من القلق الشديد في محيط نادي ليفربول في الوقت الحالي، بسبب تكرار إصابة محمد صلاح.

صلاح أصيب 3 مرات في نفس الكاحل. إصابة بدأت أمام ليستر سيتي ثم ظهرت مجددا أمام توتنام، وأخيرا ظهرت أيضا أمام مانشستر سيتي.

مسؤولو ليفربول "يشعرون بالقلق الشديد في الوقت الحالي من تكرار إصابة صلاح بعدما تلقى ضربة جديدة في نفس الكاحل"، حسبما كشفت مصادر خاصة من النادي الإنجليزي مع شبكة ESPN.

أخبار متعلقة

مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا صلاح ليس في مستواه؟ شاهد ما فعله أمام الكبار هذا الموسم خبر في الجول - صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل يومين من لقاء كينيا كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

وأشارت المصادر إلى "ليفربول في حالة انتظار الآن لنتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها صلاح بعد الضربة التي تلقاها أمام سيتي".

وينتظر ليفربول في الوقت الحالي نتائج الفحوصات التي خضع لها صلاح، وفي الوقت نفسه "يُصر اللاعب على التواجد مع منتخب مصر"، وفقا للمصادر.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ومن المنتظر أن يشارك مهاجم ليفربول في التدريبات في اليوم نفسه استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس بملعب برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

وبذلك سينضم صلاح لأول مرة لمعسكر الفراعنة منذ معسكر كأس أفريقيا 2019 تحت قيادة المدرب السابق خافيير أجيري حيث سيبدأ مرحلة جديدة مع حسام البدري المدير الفني الحالي.

وسجل صلاح هدفا رائعا لليفربول في ثلاثية ليفربول بشباك مانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام كينيا في الظهور الرسمي الأول لـ حسام البدري من هنا

اقرأ أيضا

وفاة اللاعب علاء علي

أين يعاني المنتخب الأولمبي.. وما هو الحل

كلوب: لا أشعر حتى الآن بضغط المشاركة بمونديال الأندية.. ولست من يسعى لأن يكون السبّاق للقمر

أزمة في الدرجة الثانية.. الحكم ينهي المباراة بعد حضور كليوبترا وغياب الزرقا

حوار في الجول – كيبتشوجي يتحدث عن 20 ثانية "مثل الصعود للقمر".. والفخر بـ صلاح

في إنجلترا في المحترفين منتخب مصر المنتخب في إفريقيا محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

الكاميرون تغتال حلم مالي.. وتتصدر المجموعة مؤقتا 2 دقيقة | حلم طوكيو 2020
التشكيل – عمار حمدي أساسي.. ومصطفى محمد يقود هجوم مصر ضد غانا 11 دقيقة | حلم طوكيو 2020
إيكو: لا عقوبات على جوارديولا بعد انفجاره في الحكام أمام ليفربول 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية – أول فوز للنصر وعقدة الترسانة.. وإلغاء مباراة 17 دقيقة | مصر
رسميا – رحيل كارتيرون من الرجاء 24 دقيقة | الوطن العربي
فان دايك: من الرائع إسقاط سيتي قبل الفترة المزدحمة بالمباريات 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 وفاة اللاعب علاء علي

قد ينال إعجابك